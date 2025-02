Diciannove: una clip in anteprima esclusiva dell'opera prima di Giovanni Tortorici prodotta da Luca Guadagnino

News Cinema

Presentato con un'accoglienza calorosa al Festival di Venezia, arriva nelle sale il 27 febbraio con Fandango Diciannove, opera prima di Giovanni Tortorici prodotta da Luca Guadagnino. Vi presentiamo in anteprima esclusiva una scena del film.

Un ribelle in nome delle alte lettere, o forse solo un brillante giovane studente alle prese con la complessità delle prime responsabilità, che lascia casa e famiglia per una vita universitaria non sempre facile. Diciannove è l'opera prima di Giovanni Tortorici, 28 anni, una storia appassionata e sincera, prodotta anche da Luca Guadagnino, che arriva nelle sale dal 27 febbraio per Fandango distribuzione, dopo una presentazione calorosa alla scorsa Mostra del cinema di Venezia, sezione Orizzonti.