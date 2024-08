Diciannove, un anno vissuto in cerca: presentato a Venezia l'esordio di Giovanni Tortorici

News Cinema

Si affaccia fuori di casa in cerca di una direzione da prendere verso il futuro. Opera prima di Giovanni Tortorici, Diciannove ci conduce insieme a Leonardo fra città e università, studi economici e crisi letterarie. Presentato nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia.

Dopo aver lavorato come assistente alla regia di Luca Guadagnino, il palermitano Giovanni Tortorici, classe 1996, esordisce dietro alla macchina da presa con Diciannove, storia di formazione di un giovane che si affaccia al mondo, e agli studi superiori, nel corso del fatidico anno in cui si indirizza la sua vita adulta. Personale nello stile, segue la traiettoria disordinata di Leonardo, fra un entusiasmo iniziale per gli studi economici a Londra e una conversione alle belle lettere italiane fra le meraviglie di Siena.

Prodotto da Guadagnino, Diciannove è stato presentato al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti. Qui sotto trovate un'intervista con il regista e l'altrettanto esordiente protagonista, Manfredi Marini, oltre a un video commento sul film

Diciannove: Festival di Venezia 2024: la nostra video intervista al regista del Film Giovanni Tortorici e al protagonista Manfredi Marini - HD