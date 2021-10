Diario di una Schiappa diventa un film d’animazione: Ecco il trailer ufficiale italiano

News Cinema

Il primo libro della serie di Jeff Kinney Diario di una schiappa è stato trasformato in un film d'animazione e in arrivo su Disney+ il 3 dicembre. Oggi è uscito il trailer.

Forse non tutti sanno che su Disney+ approderà una nuova versione cinematografica di "Diario di una schiappa", popolare serie di libri per ragazzi scritta dall'autore e fumettista Jeff Kinney. La trasposizione è diversa da quella del 2010, in cui Greg Heffley aveva il volto di Zachary Gordon, perché si tratta di un film d'animazione, che conserva lo stile delle vignette del libro.

Diario di una Schiappa, è diretto da Swinton Scott. Jeff Kinney è autore della sceneggiatura e produttore, il che è certamente garanzia di qualità. La fonte di ispirazione dell'opera è il primo libro della serie, intitolato semplicemente "Diario di una schiappa", e la data di arrivo sulla piattaforma streaming è il 3 dicembre. La "saga" si è rivelata un successo fin dall'inizio e al momento conta 15 volumi.

Diario di una Schiappa racconterà le disavventure scolastiche di Greg Heffley, uno studente di scuola media. Insieme al migliore amico Rowley Jefferson, cercherà il modo per sfuggire ai bulli e per trascorrere il tempo in maniera divertente. La sua storia, scritta in forma non di diario ma di journal (ladddove un diario narra ciò che succede giorno per giorno, mentre un journal contiene una serie di riflessioni), è un romanzo di formazione, e i temi affrontati sono la famiglia e l'amicizia.

Ricordiamo che il film in live action Diario di una schiappa ha avuto un sequel: Diario di una schiappa 2 - La legge dei più grandi. Ecco dunque il trailer italiano di diario di una Schiappa e la sinossi ufficiale:





Il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney arriva su Disney+ nella nuovissima avventura animata Diario di una Schiappa. Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie. A peggiorare le cose, l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti - e spesso disastrosi - tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto. Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, nella versione originale Diario di una Schiappa vanta le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco) nel ruolo di Greg Heffley, Ethan William Childress (mixed-ish) in quello di Rowley Jefferson e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) in quello di Frank Heffley.