Diario di spezie: in anteprima esclusiva una clip del noir di Massimo Donati

Lorenzo Richelmy e Fabrizio Ferracane sono protagonisti del thriller Diario di spezie, presentato al Noir in Festival e diretto da Massimo Donati che ha adattato il suo stesso romanzo. Vi presentiamo in esclusiva una clip del film in uscita il 16 marzo.