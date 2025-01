Diamanti sfiora il 13 milioni al boxoffice e a Parigi apre gli incontri professionali De Rome à Paris 2025

News Cinema

Con un incasso che si prepara a superare i 13 milioni di Euro, Diamanti di Ferzan Ozpetek vola a Parigi per aprire gli incontri professionali De Rome à Paris 2025. All'anteprima saranno presenti il regista e le due protagoniste Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.

A un mese circa dal suo debutto in sala, Diamanti arriva in terra di Francia, per la precisione sugli Champs Elysées parigini. Il nuovo film di Ferzan Ozpetek, che si accinge a superare i 13 milioni di incasso, avrà l’onore di aprire gli incontri professionali tra produttori e distributori italiani e francesi De Rome à Paris 2025. Per la precisione, il film sarà protagonista del Gala Italian Screens, organizzato da Cinecittà per la Direzione Cinema del MiC.

Diamanti a Parigi

Il 23 gennaio, alle ore 19.00, Diamanti avrà la sua anteprima francese, che si svolgerà nel celeberrimo cinema Publicis, unica sala ormai rimasta nella sull'Avenue e che si trova vicino all'Arco di Trionfo. Ovviamente ci sarà un red carpet dedicato al film e Ferzan Ozpetek sarà presente. Sfileranno con lui le due protagoniste del film Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.

Diamanti ha un numeroso cast quasi tutto al femminile. Accanto alla Ranieri e alla Trinca recitano Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Vanessa Scalera, Geppi Cucciari, Nicole Grimaudo, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Lunetta Savino, Milena Vukotic, Elena Sofia Ricci, Sara Bosi, Aurora Giovinazzo, Loredana Cannata e Gisela Volodi. Del cast maschile fanno invece parte Stefano Accorsi, Carmine Recano, Edoardo Purgatori, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni e Valerio Morigi. Al centro della storia, ambientata negli anni Settanta e ai giorni nostri, c'è una sartoria che confeziona costumi per il teatro e per il cinema. A dirigerla sono due sorelle.