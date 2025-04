Diamanti sbarca negli Stati Uniti: il 5 aprile verrà presentato in anteprima al Miami Film Festival ed è già sold out

News Cinema

Diamanti di Ferzan Ozpetek avrà la sua prima proiezione nordamericana il 5 aprile al Miami Film Festival. I biglietti sono stati già tutti venduti e il regista sarà in Florida per raccontare il film al pubblico dopo la visione.

Diamanti di Ferzan Ozpetek continua la sua marcia trionfale e, sabato 5 aprile, verrà presentato in quel di Miami nell'ambito del quarantaduesimo Miami Film Festival, che è in corso di svolgimento nella splendida città della Florida e che si concluderà il 13 aprile. Ovviamente il regista sarà presente alla proiezione, che è già sold-out e che avrà luogo nel Coral Gables Art Cinema. Dopo il film, ci sarà un incontro con il pubblico.

Grazie alla collaborazione tra il Miami Film Festival e L'Istituto di Cultura di Miami, quest'anno la manifestazione si arricchirà per la prima volta di una finestra sul nostro cinema, che si intitola Spotlight on Italy.

Diamanti debutterà nelle sale di Stati Uniti e Canada durante l'autunno. Nel primo caso sarà distribuito da Outsider Pictures, nel secondo da AZ Films.

Diamanti: le ragioni del successo

Uscito il 19 dicembre 2024, Diamanti ha conquistato immediatamente il nostro pubblico, rivelandosi il fenomeno italiano del 2024. Il film è stato venduto in oltre 40 paesi e ha aperto, a fine gennaio, gli incontri professionali tra produttori e distributori italiani e francesi De Rome à Paris 2025. Ovviamente Ferzan Ozpetek è molto contento della risposta internazionale a Diamanti e tempo fa ha dichiarato:

Sono estremamente gratificato da questo enorme interesse a livello internazionale. Quanto succede attorno a Diamanti testimonia il successo della condivisione con il grande pubblico, confermato di pari passo dai riconoscimenti della critica. Lo dimostra il percorso esaltante che continua a fare da sei settimane a livello locale. Ora sono felice di iniziare il viaggio che nei prossimi mesi mi vedrà accompagnare il film e incontrare il pubblico di così tanti territori internazionali, alcuni già toccati con i miei lavori precedenti ed altri assolutamente nuovi. È il frutto senza dubbio della proficua collaborazione con Greenboo Production e Vision Distribution.

Sono tante le ragioni dell'enorme popolarità di Diamanti, prima fra tutte la straordinaria capacità di Ferzan Ozpetek di raccontare l'universo femminile e la sorellanza. Le protagoniste del film hanno ciascuna una personalità ben definita, e se alcune ispirano una struggente tenerezza, altre sono spigolose o anche a loro modo comiche. Da regista che padroneggia perfettamente il melodramma, Ozpetek coinvolge emotivamente lo spettatore nella vicenda raccontata pur abbattendo di tanto in tanto la quarta parete e apparendo lui stesso nell'atto di parlare con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera e così via proprio del film Diamanti, che diventa così una riflessione sul fascino della settima arte, celebrata anche collocando l'azione in una sartoria di cinema. Buona parte del cast femminile è già stato diretto da Ozpetek. Per quanto riguarda invece gli interpreti maschili, ricordiamo, fra gli altri: Vinicio Marchioni, Edoardo Purgatori e Carmine Recano.

Il Direttore della fotografia di Diamanti è Gian Filippo Corticelli, la scenografia è di Deniz Kobanbay, i costumi sono di Stefano Ciammitti, il montaggio è curato da Pietro Morana e le musiche da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.