Diamanti, dopo il successo al cinema il film di Ferzan Ozpetek arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Domenica 20 aprile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW arriva Diamanti, la storia corale al femminile firmata da Ferzan Ozpetek, uno dei più grandi successi di pubblico negli ultimi mesi.

Se avete sentito parlare di Diamanti di Ferzan Ozpetek in virtù del suo notevole successo al botteghino, ma non lo avete ancora visto, potrete recuperarlo o magari rivederlo in quanto Sky Exclusive: sarà infatti in prima TV a Pasqua in esclusiva su Sky Cinema e NOW, domenica 20 aprile. Si tratta di una storia corale al femminile, celebrazione non solo della donna ma anche del cinema, con un cast di stelle che abbraccia più generazioni di attrici, molte delle quali legate al percorso artistico del regista. Diamanti è una produzione Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Leggi anche Diamanti venduto in 40 paesi, dopo il successo al botteghino italiano, Ferzan Ozpetek: "Un percorso esaltante"

Diamanti di Ferzan Ozpetek, un intreccio di donna e cinema