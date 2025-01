Diamanti venduto in 40 paesi, dopo il successo al botteghino italiano, Ferzan Ozpetek: "Un percorso esaltante"

News Cinema

Mentre Diamanti di Ferzan Ozpetek ha superato i 15 milioni di euro d'incasso al boxoffice italiano, il film corale muove passi decisi verso la distribuzione internazionale: è stato acquistato in quaranta paesi e a fine aprile sarà fuori concorso al Barcelona-Sant Jordi International Film Festival. Il commento del regista.

Dopo aver già superato i 15 milioni di euro al botteghino italiano (uscito il 19 dicembre, è ancora al quarto posto degli incassi, stando ai dati Cinetel), Diamanti di Ferzan Ozpetek allarga ulteriormente i suoi orizzonti, fuori dal nostro paese. La storia corale di una sartoria cinematografica, distribuita da Vision, è stata infatti venduta in oltre quaranta paesi del mondo, così Ozpetek si prepara orgoglioso ad accompagnare il suo lungometraggio all'elegante conquista di altre culture.

Diamanti si proietta fuori dall'Italia, venduto in quaranta paesi del mondo

Diamanti di Ferzan Ozpetek vede il regista stesso coinvolgere alcune sue care attrici in una storia di fantasia ambientata negli anni Settanta, in una sartoria cinematografica: intorno a questa mansione, a questa magia, ruotano le vicende di personaggi femmili, portati sullo schermo da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca (le proprietarie della sartoria), insieme a Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic. Tra i ruoli maschili, dichiaramente marginali, ci sono Stefano Accorsi, Luca Barbarossa e Vinicio Marchioni.

Il lungometraggio si è dimostrato un vero fenomeno al botteghino italiano: mentre scriviamo i suoi incassi ammontano a 15.312.500 euro, così non stupisce che sia cresciuta una curiosità anche internazionale intorno al film. Vision Distribution ci comunica che Diamanti è stato venduto in Spagna, Portogallo, Polonia, Giappone, Taiwan, Svizzera, Lettonia-Lituania-Estonia, LATAM-Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Israele, Bulgaria e Turchia, solo per citare alcuni mercati. La prossima tappa straniera di Diamanti è a fine aprile al Barcelona-Sant Jordi International Film Festival. Ozpetek commenta:

Sono estremamente gratificato da questo enorme interesse a livello internazionale. Quanto succede attorno a Diamanti testimonia il successo della condivisione con il grande pubblico, confermato di pari passo dai riconoscimenti della critica. Lo dimostra il percorso esaltante che continua a fare da sei settimane a livello locale. Ora sono felice di iniziare il viaggio che nei prossimi mesi mi vedrà accompagnare il film e incontrare il pubblico di così tanti territori internazionali, alcuni già toccati con i miei lavori precedenti ed altri assolutamente nuovi. È il frutto senza dubbio della proficua collaborazione con Greenboo Production e Vision Distribution.