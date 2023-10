Diabolik, la fine: video intervista con i Manetti Bros dalla Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Diabolik, chi sei? è il terzo e conclusivo capitolo della trilogia sul personaggio iconico del fumetto italiano. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, tornano i Manetti Bros che ci raccontano l'esperienza in questa video intervista.

Il piatto più ricco arriva per ultimo. L'albo più celebre di una serie iconico del fumetto italiano segna la conclusione della trilogia che il cinema ha regalato all'antieroe mascherato. Diabolik chi sei? segna il punto più alto della serie delle sorelle Giussani, e non potevano essere che i soliti noti Manetti Bros a dirigere l'adattamento, come i due precedenti. Tornano Miriam Leone e Giacomo Gianniotti, nei panni di Eva Kant e Diabolik stesso, così come ritroviamo l'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), il sergente Palmer (Pier Giorgio Bellocchio) e Monica Bellucci nel ruolo della carismatica Altea. Le novità sono Carolina Crescentini, Lorenzo Zurzolo, Paolo Calabresi e Barbara Bouchet.

Presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, con tanto di presenza di Tim Burton sul red carpet insieme alla sua amata Monica Bellucci, arriverà nelle sale per 01 distribution dal 30 novembre.

Abbiamo parlato di questo capitolo nel segno del doppio, con un avvicinamento forzato fra le due protagoniste e i due protagonisti con Antonio e Marco Manetti in questa video intervista.