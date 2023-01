DGA Awards 2023: le nomination per i premi ai registi cinematografici

News Cinema

Oltre alle nomination della Screen Actors Guild per gli attori sono state annunciate anche quelle della Directors Guild per i registi. Vediamo i candidati per il cinema.

Oltre alle candidature dei premi del sindacato attori americani, la SAG, sono state annunciate quelle prestigiose della DGA, l'Unione dei registi americani. Ci sono molte attese conferme e qualche piccola sorpresa, ma nell'insieme i registi scelti corrispondono ai film più amati dalla critica, in una rara concordanza di vedute. Questo l'elenco completo delle candidature per il cinema, che sono molto meno di quelle per la tv, e tra cui verranno scelti i registi premiati il prossimo 18 febbraio, durante la cerimonia per il 75esimo anniversario del premio.

DGA Awards 2023: le candidature per il cinema

MIGLIOR REGISTA DI LUNGOMETRAGGIO:

Todd Field per TAR

Joseph Kosinski per Top Gun: Maverick

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (I Daniel) per Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg per The Fabelmans

Martin Mc Donagh per Gli spiriti dell'isola

MIGLIOR REGISTA DEBUTTANTE:

Alice Diop per Saint Omer

Audrey Dwan per Happening

John Patton Ford per Emily the Criminal

Antoneta Alamat Kusijanovic per Murina

Charlotte Wells per Aftersun

MIGLIOR REGISTA DI DOCUMENTARIO

Laura Poitras per All the Beauty and the Bloodshed

Daniel Roher per Navalny

Sara Dosa per Fire of Love

Matthew Heineman per Retrograde

Shaunak Sen per All that Breathes.