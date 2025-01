Denis Villeneuve, dopo Dune, sogna di adattare Incontro con Rama di Arthur C. Clarke

News Cinema

Ancora fantascienza nel futuro di Denis Villeneuve? Il regista confessa il desiderio di adattare per il cinema Incontro con Rama di Arthur C. Clarke.

Denis Villeneuve è un vero appassionato di fantascienza e dopo Dune ha un altro sogno nel cassetto: quello di confrontarsi con un gigante del genere come Arthur C. Clarke, portando al cinema il suo romanzo del 1972 Incontro con Rama, primo di un ciclo di quattro libri e vincitore del premio Hugo. Già nel 2021 Villeneuve aveva dichiarato di essere interessato all'impresa e adesso ha ribadito che il suo interesse non è affatto scemato, durante un'intervista.

Denis Villeneuve e Incontro con Rama

La storia di Incontro con Rama è ambientata negli anni 2130 e segue l'indagine su un oggetto misterioso, inizialmente scambiato per un meteorite, che si rivela un'astronave aliena, alla deriva nel nostro sistema solare. Un gruppo di esploratori umani cerca di scoprire il mistero e di stabilire il primo contatto terrestre con una specie aliena. Nei primi anni Duemila anche David Fincher aveva accarezzato il progetto per un po'. Denis Villeneuve aveva deciso di realizzarlo dopo la seconda parte di Dune, ma lo farà probabilmente dopo la conclusione della trilogia. Questo, comunque, quello che ha dichiarato in merito in un'intervista recente, riportata da World of Reel:

C'è la possibilità di adattare il romanzo di Arthur C. Clarke Incontro con Rama. Come 2001 Odissea nello spazio parla di astronauti che entrano in contatto con un'altra civiltà. E' una ricerca in cui affrontiamo una tecnologia che potrebbe realisticamente esistere in futuro, a differenza di Dune che è più fantasy. Per la prima volta potrei lavorare sulla fantascienza pura. Mi piacerebbe fare questo almeno una volta nella vita.

Al lavoro sulla sceneggiatura, a quanto pare, c'è già il suo collaboratore di Prisoners e Arrival, Eric Roth. Aspettiamo fiduciosi di vedere un'altra opera di Clarke al cinema, dopo 2001 Odissea nello spazio..