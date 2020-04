Demolition - Amare e vivere, Jake Gyllenhaal: "Ho imparato le qualità dell'apatia"

News Cinema

Jake Gyllenhaal è il protagonista insieme a Naomi Watts del film Demolition - Amare e vivere, su un uomo in crisi esistenziale.

In Demolition - Amare e vivere (2015) Jake Gyllenhaal è un uomo che ha perso sua moglie in un incidente e si è completamente distaccato dal mondo, sul piano emotivo. Pescando da tre interviste a cura di Smart Entertainment Group, Instyle ed Elle, vi presentiamo alcune sue dichiarazioni sull'impegno richiesto da questo ruolo particolare.

Demolition, Jake Gyllenhaal e l'apatìa

Davis, il personaggio di Gyllenhaal in Demolition, non prova nulla. Se per un attore è una sfida esprimere i sentimenti più disparati, questo cosa comporta?

E' stato difficile come attore, perché di solito noi attori crediamo che esprimere emozioni sia la chiave in ogni situazione. E' stato forte anche per me stesso rendermi conto che nel corso di una normale giornata spesso non verifico quello che provo, vivo senza sapere cosa provo. Questo personaggio l'ha fatto per anni, ha seguito le convenzioni. Ho evitato i miei stessi sentimenti attraverso la sua apatia.[...]

Quello che ho imparato in questo film è che l'apatìa ha una sua qualità, come l'empatìa. Davvero non le riconosciamo quello che le spetta. Va bene andarsene in giro senza sapere cosa provi. Credo che ci mettiamo troppo sotto pressione per provare determinate emozioni, la società di certo ti dice come dovresti apparire e come dovresti sentirti. E noi non sappiamo come ci dovremmo sentire. Ma va bene lo stesso.[...]

Per me non è obbligatorio amare un personaggio, in particolare un protagonista, nè capirlo, perché vediamo un sacco di film convenzionali, in cui abbiamo bisogno di approvare il personaggio principale. Abbiamo davvero bisogno di capire perché fa quello che fa, abbiamo bisogno di immedesimarci. E' interessante per me che l'apatìa non sia un sentimento in cui immedesimarsi, quando - parlando per me stesso - l'apatìa c'è sempre.

Demolition: Jake Gyllenhaal, le lettere, le demolizioni e il ballo a New York

Ci sono alcuni momenti chiave nel film che il regista Jean-Marc Vallée ha girato lasciando molta libertà ai suoi interpreti. Tra le particolarità di Davis, c'è la tendenza a scrivere lettere (con carta e penna, concretamente), poi ci sono le scene della demolizione della sua casa e quella del ballo in mezzo alla gente a New York, seguendo la musica nelle cuffie. Leggiamo come Jake Gyllenhaal le abbia affrontate.

A me come a lui piace scrivere, fisicamente. Sono della vecchia scuola, ci credo, credo nel passare a qualcuno ciò che gli hai scritto. Mi piacciono anche le mail, mi piace comunicare in tutte le forme, però penso che scrivere proprio qualcosa sia un'espressione di per sè. Dovrebbe essere insegnato a scuola, per affrontare le persone o interagire con loro. [...]

Per la scena della demolizione, per il modo in cui gira Jean-Marc che dà pochi stop, praticamente ho passato due giorni di seguito a distruggere roba. E' più facile distruggere che creare, attiva il bambino che c'è dentro di te, quello di tre-quattro anni. Non avevo una catarsi da cercare in quel momento, mi sono semplicemente divertito a distruggere tutto. [...]

E' bello quando se in un contesto reale, quando non ci sono attori che interpretano le comparse. Abbiamo passato mezza giornata a girare a Manhattan, ho ballato attraverso veri cantieri, in mezzo ai pendolari sui treni. Ovviamente l'idea di ballare apertamente in uno spazio pubblico è imbarazzante per gente come me che non sa danzare, ma allo stesso tempo incarna l'essenza del film. Alla fine, anche se ero nervoso sulle prime, è stato davvero divertente.