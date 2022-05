Decision to Leave: ecco il primo trailer ufficiale del murder mystery di Park Chan-wook in concorso a Cannes

News Cinema

Dopo il teaser, arriva un nuovo (breve) trailer del film di Park Chan-wook Decision to Leave, che sarà in concorso al prossimo festival di Cannes.

Pochi giorni dopo l'arrivo del teaser trailer, arriva adesso anche il primo (breve) trailer ufficiale di Decision to Leave, il film con cui il regista sud coreano Chan Park-wook tornerà in concorso al prossimo festival di Cannes, sei anni dopo aver partecipato con Mademoiselle. Il suo è uno dei titoli più attesi del festival sulla Croisette, che torna totalmente in presenza e ha annunciato un'edizione piena di film interessanti.

Decision to Leave: di che film si tratta

Decision to Leave viene descritto come un detective murder mystery (il genere riportato in auge da Cena con delitto - Knives Out) con una svolta romantica. Questa la breve trama:

Un uomo cade dalla vetta di una montagna e muore. Il detective incaricato dell'indagine, Hae-joon, va ad incontrare la vedova dell'uomo, Seo-rae. Quando lei diventa sospettata del crimine, Hae-joon si ritrova a sviluppare lentamente un interesse per lei.

Col suo indimenticabile Oldboy, Chan Park-wook - autore anche di Mr. Vendetta e Lady Vendetta - vinse il Grand Prix della Giuria proprio a Cannes e chissà che la stessa sorte non arrida anche a Decision To Leave. Gli attori sono Tang Wei e Park Hae-II, che abbiamo visto in The Host e Memorie di un assassino, di un altro grande regista sudcoereano, Bong Joon-ho.