Death of a Unicorn: una clip in anteprima esclusiva del film al cinema dal 10 aprile

Arriva al cinema il 10 aprile con I Wonder Pictures un film insolito come Death of a Unicorn, con un cast di prim'ordine e degli unicorni... molto arrabbiati. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva in cui vediamo i protagonisti alle prese con una sconcertante scoperta.

Forse non tutti sanno che il 9 aprile è la Giornata Internazionale dell'Unicorno, istituita proprio per onorare questo animale leggendario dalle straordinarie qualità magiche. Un modo originale per festeggiarla potrebbe essere quello di andare al cinema il 10 a vedere Death of a Unicorn, film che riporta sul grande schermo le mitiche creature in una storia che intreccia commedia, fantasy, horror e satira e che inizia proprio - nessuno spoiler - dalla morte di uno di loro per mano umana, con le conseguenze che ne derivano. Il cast è composto da Paul Rudd e Jenna Ortega nel ruolo di padre e figlia, Téa Leoni, Richard E. Grant e Will Poulter e noi vi presentiamo, con questa clip in anteprima esclusiva, cosa succede agli inizi, quando il personaggio di Rudd, che ha investito l'unicorno e lo ha caricato in macchina, dopo una serie di eventi è costretto a mostrarlo alla facoltosa famiglia che lo ospita e che cercherà di sfruttare l'insolito ritrovamento a suo vantaggio.



Death of a Unicorn: la trama e il trailer del film