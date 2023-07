Dear David: il trailer ufficiale originale del film horror ispirato a una storia virale raccontata su Twitter

News Cinema

Arriverà nei cinema americani in ottobre, in occasione di Halloween, questo film basato su una serie di inquietanti tweet scritti nel 2017 dal fumettista americano Adam Ellis. Ecco trailer e trama di Dear David.

Il 7 agosto del 2017 un fumettista americano di BuzzFeed di nome Adam Ellis ha iniziato a raccontare su Twitter un storia davvero spaventosa e diventata in breve tempo "virale", come usa dirsi al giorno d'oggi.

La storia, che Ellis ha portato avanti sul social ora di proprietà di Elon Musk per diversi mesi, alternando foto e video al racconto per iscritto, era in breve quella per cui nell’appartamento di Ellis si era manifestato il fantasma di un bambino - chiamato “Dear David” - che causava inquietanti fenomeni e che, secondo il fumettista, aveva l’intenzione di ucciderlo.

Ellis non ha mai voluto ammettere che la storia di questo bambino fantasma fosse una sua invenzione narrativa, ma rimane il fatto la sua popolarità, pari a quella di alcune delle più celebri creepypasta, è stata tale che qualcuno, a Hollywood, ha drizzato le antenne, e nel giugno del 2018 venne annunciato che sulla vicenda sarebbe stato realizzato un film.

Ora quel film è diventato realtà. Il titolo è ovviamente Dear David. Questa la sua trama ufficiale:

Poco dopo aver risposto a dei troll su Internet, il fumettista Adam (Augustus Prew) inizia ad essere vittima di episodi di paralisi del sonno, mentre una sedia a dondolo vuota si muove da sola in un angolo del suo appartamento. Mentre racconta di eventi sempre più inquietanti in una serie di tweet, Adam inizia a credere di essere perseguitato dal fantasma di un bambino morto di nome David. Incoraggiato dal suo capo a continuare il thread "Caro David", Adam inizia a perdere il controllo su ciò che è online... e su ciò che è reale. Basato sul thread virale su Twitter del fumettista di BuzzFeed Adam Ellis.

Dear David, che negli USA debutterà in sala, on demand e in digitale il prossimo 13 ottobre distribuito da Lionsgate, è stato scritto da Mike Van Waes e diretto John McPhail (il regista di Anna and the Apocalypse, uno zombie movie in versione musical). Nel cast ci sono Augustus Prew, Andrea Bang, Rene Escobar Jr., Cameron Nicoll e Justin Long.

Questo è il trailer ufficiale originale del film: