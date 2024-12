Deadpool potrebbe unirsi agli Avengers? Ecco cosa ne pensa Ryan Reynolds

News Cinema

Deadpool si unirà presto agli Avengers? Dopo aver introdotto i mutanti e gli X-Men nel MCU con Deadpool & Wolverine, il mercenario chiacchierone potrebbe essere pronto per un ulteriore salto di carriera ed essere arruolato finalmente tra gli eroi più potenti della Terra? Ecco cosa pensa Ryan Reynolds di questa possibilità.

In Deadpool & Wolverine, Wade Wilson chiede un colloquio a Happy Hoogan (Jon Favreau), sperando che possa consentirgli l'ingresso negli Avengers. Tuttavia, almeno nella pellicola, il colloquio non va a buon fine, perché secondo Happy il mercenario non è adatto al lavoro di squadra. Dopo aver provato che, se si mette d'impegno, riesce a essere parte di un formidabile duo con Logan/Wolverine (Hugh Jackman), Deadpool potrebbe decidere di entrare anche nella squadra dei Vendicatori?

A rispondere all'indiscrezione che sta girando di recente è stato Ryan Reynolds: l'attore, in una nuova intervista a THR, ha svelato che non crede che Deadpool tornerà per un quarto film...a meno che non sia il film di qualcun altro. Che fosse un riferimento agli Avengers? I Marvel Studios sono al lavoro su ben due progetti che vedranno il ritorno dei più grandi eroi della Terra, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, e forse in uno di questi potrebbe esserci spazio anche per Deadpool.

L'attore ha condiviso i suoi pensieri su questa eventualità di far entrare Deadpool negli Avengers e ha rivelato che, sebbene sia convinto che il mutante possa funzionare molto bene con i Vendicatori, ritiene anche che "ha sempre bisogno di restare un outsider":

"Penso che Deadpool funzioni bene apparendo con gli X-Men e gli Avengers, ma ha sempre bisogno di essere un outsider. Il suo sogno più grande è essere accettato e apprezzato. Ma non può essere accettato. Il suo meccanismo di difesa è allontanare la vergogna attraverso l'umorismo, che gli permette di nascondere le sue inadeguatezze. Se e quando diventerà un Avenger o un X-Men lo sapremo alla fine del suo viaggio"