Deadpool & Wolverine torneranno nel MCU? Kevin Feige riaccende la speranza

Kevin Feige si è espresso sul ritorno di Deadpool e Wolverine nel Marvel Cinematic Universe dopo aver condiviso l'ultima esperienza cinematografica insieme e ha riacceso la speranza.

Deadpool & Wolverine ha offerto a Ryan Reynolds e al pubblico un’occasione unica: riportare Wolverine di Hugh Jackman ancora una volta sullo schermo. Un’opportunità ghiotta che non solo ha permesso all’attore di sfoggiare ancora una volta i suoi celebri artigli, ma di farlo all’interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo quanto accaduto nel film, però, in molti hanno posto degli interrogativi le cui risposte tardano ad arrivare. Kevin Feige, impegnato con una conferenza stampa per I Fantastici 4: Gli Inizi, ha affrontato numerosi argomenti soffermandosi anche sul destino di Deadpool e Wolverine, due personaggi fortemente amati dal pubblico e che potrebbero tornare.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbero tornare? La risposta di Kevin Feige riaccende la speranza

In occasione della conferenza stampa, a Kevin Feige è stato chiesto se Ryan Reynolds e Hugh Jackman fossero ancora in contatto con i Marvel Studios per riportare i loro personaggi in azione. Come riportato da Collider, a detta del presidente Marvel le trattative sono nel pieno svolgimento: “Ci sono state sicuramente delle discussioni. Siamo in contatto spesso con Ryan. Quindi la risposta è sì”.