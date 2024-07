Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman: "Non basta essere all'altezza delle aspettative, vanno superate"

News Cinema

Sul red carpet di Deadpool & Wolverine, al cinema dal 24 luglio, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato delle loro aspettative per il film e per i personaggi che hanno significato tanto nella loro carriera. Ma le loro aspettative vanno di pari passo con quelle dei fan.

Manca poco all'uscita di Deadpool & Wolverine il 24 luglio, così Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno approfittato del red carpet del film di Shawn Levy, annunciato dagli analisti come rinascita della Marvel al boxoffice, per parlare di responsabilità: nei riguardi di se stessi, visto che i personaggi sono stati fondamentali nella loro carriera, e nei riguardi dei fan, ansiosi come loro di alzare la posta delle aspettative! Ecco cosa hanno detto a Deadline.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds per Deadpool & Wolverine: "Avevamo grandi aspettative per il film, ma questo vale anche per i fan"