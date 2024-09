Deadpool & Wolverine, la Disney preme per l'Oscar a Hugh Jackman, e per i Golden Globe principali

News Cinema

Variety riporta che la Disney ha avviato una campagna per spingere Deadpool & Wolverine verso l'Oscar per il miglior attore non protagonista a Hugh Jackman, oltre ai premi usuali nelle categorie tecniche. Riuscirà il film ad andare oltre i soliti riconoscimenti? Nel frattempo un Golden Globe a Ryan Reynolds sembra scontato.

Da quando il primo Black Panther riuscì a raggiungere agli Oscar la categoria del miglior film, la Disney e i Marvel Studios non smettono di sperare in premi prestigiosi per i loro cinecomic, agli Academy Award. Variety ci fa sapere che la major ha già cominciato la manovra per i Golden Globe, nota anticamera per gli Oscar, proponendo Deadpool & Wolverine in diverse categorie, in particolare spingendo Hugh Jackman come migliore non protagonista, sperando in un avvicinamento alla più prestigiosa statuetta... Leggi anche Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds rivela una richiesta del boss Disney Bob Iger... e una sua tentazione

Dedpool & Wolverine inizia la corsa verso gli Oscar: dove si fermerà?