Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds rivela una richiesta del boss Disney Bob Iger... e una sua tentazione

Ospite del Fast Company Innovation Festival a New York, Ryan Reynolds ha discusso della sua esperienza con Deadpool & Wolverine, sfociata in un successo notevole al boxoffice mondiale: l'attore nonché autore ha colto l'occasione per ricordare quanto sia difficile tener fede a un consiglio del boss Marvel, Kevin Feige, e di quale enorme tentazione abbia avuto quando gli è stato richiesto di rimuovere una battuta. Da qualcuno MOLTO in alto...

Ryan Reynolds e Deadpool & Wolverine: "Rendere ogni scena grandiosa è dura"

Ryan Reynolds aveva già detto qual fosse stato l'unico consiglio di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, a lui e al regista Shawn Levy mentre preparavano Deadpool & Wolverine: "Rendere ogni scena grandiosa". Ora che i 200 milioni di budget si sono tradotti in un incasso mondiale da 1.305.800.000 dollari, Ryan è tranquillo, anche se ammette che mettere in pratica quel consiglio è costato parecchia fatica. Ma il risultato ripaga: "un momento apicale della mia vita: [...] sedermi al cinema col pubblico, nascosto dietro, a godermi le reazioni alle sorprese". Un obiettivo ottenuto evitando sul set gli eccessi di rigidità, che da cosceneggitore, interprete e coproduttore teme: "Non avete idea di quante volte abbiamo preso deviazioni, si tratta solo di ascoltare il film. Se ti limiti al copione e al piano di riprese giornaliero, decuplichi le possibilità di finire fottuto. Perché davanti a te c'è un cast diverso da quello che avevi in testa mentre scrivevi, oppure il tempo atmosferico dà i numeri. Succedono cose che non avevi immaginato. Hai spazio per far succedere cose fantastiche, se non ti attieni a un piano roccioso e inflessibile." Ryan ribadisce di avere avuto carta bianca dalla Disney, nonostante la scorrettezza del film, se non in un caso...

C'è stata solo un battuta in tutto il film che mi hanno chiesto di levare. E avevano ragione! Non appena senti una cosa come: "Ryan, sono Bob Iger [addirittura il CEO della Disney, ndr]. Mi piacerebbe che potessi levare quella battuta. Ci renderà la vita davvero difficile." Non appena mi dici così, c'è qualcosa che scatta nel mio cervello: "Devo tenere la battuta! Tesooorrrrrrooooo..." Quando poi la nebbia della guerra si solleva, ci ripensi e dici: "Naturalmente posso levarla. Allora posso dire invece qualcosa su Pinocchio?" E mi hanno detto di sì!