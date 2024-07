Deadpool & Wolverine è record al boxoffice americano ed è primo in Italia nel weekend

News Cinema

Negli USA Deadpool & Wolverine ha avuto un primo weekend al boxoffice strepitoso, superando le aspettative degli analisti. Anche da noi è al primo posto del botteghino italiano del weekend.

Deadpool & Wolverine celebra un esordio record al boxoffice del weekend negli Stati Uniti, con un'eco preziosa anche al botteghino italiano del weekend, seppur non da record da queste parti. Negli USA gli analisti prevedevano una partenza sui 160-170 milioni di dollari, che già avrebbe consentito al film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman di ottenere il miglior debutto per un film vietato ai minori: ebbene, stando ai dati di Boxoffice Pro, il film dei Marvel Studios diretto da Shawn Levy è andato oltre, toccando i 205, ben oltre le partenze dei precedenti Deadpool, sui 120-130. Reynolds sui social ha dichiarato di dover "elaborare" un risultato che ha stupito lui stesso, ma il lungometraggio è diventato senz'altro l'iniezione di adrenalina che il Marvel Cinematic Universe aspettava (insieme all'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr., strategicamente sbandierato nel fine settimana). Costato sui 200 milioni di dollari stando a Variety, Deadpool & Wolverine ha già ricavato nel mondo 438.300.000 dollari.

Tra questi ci sono i nostri 6.975.250 euro (fonte Cinetel), raccolti in cinque giorni: anche se da noi il film è stranamente vietato solo ai minori di 6 anni (?), evidentemente i genitori hanno prestato la dovuta attenzione ai contenuti segnalati. Questo ha mantenuto molto lontano in Italia Deadpool & Wolverine dall'esplosione di Inside Out 2, che a metà giugno è decollato qui con 16.770.000 euro, sempre sui cinque giorni. Si parla comunque di cifre molto alte: immaginiamo che la Disney, responsabile di entrambi i film, sia felice lo stesso.