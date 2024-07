Robert Downey Jr. torna nel MCU, sarà Dottor Destino in Avengers: Doomsday

News Cinema

Con un annuncio a sorpresa al San Diego Comic-Con, i Marvel Studios hanno confermato il ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo cinematografico Marvel. L'attore sarà Dottor Destino in Avengers: Doomsday, in arrivo al cinema nel 2026.

Robert Downey Jr. tornerà nel MCU nel ruolo di Dottor Destino in Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale nel 2026. L'annuncio è arrivato nella Sala H al San Diego Comic-Con nelle scorse ore da Kevin Feige, scatenando l'entusiasmo dei fan che non avevano mai smesso di sperare di poter rivedere Tony Stark/Iron Man ancora una volta, dopo la sua dipartita in Endgame.

Anche se non potremo più rivedere RDJ nel ruolo di Iron Man, i fan sono ora in trepidante attesa di vedere come sarà il suo Dottor Destino. Nei fumetti Marvel il personaggio di Victor Von Doom è uno dei villain più temuti dell'Universo Marvel, ma il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. potrebbe essere una variante diversa da quella che i fan già conoscono.

A suggerirlo è stato un rumor di Jeff Sneider, che ha anticipato il ritorno di RDJ nel MCU, svelando che il suo Dottor Destino non sarà Victor Von Doom, ma una "variante impazzita" di Tony Stark che diventerà successivamente Dottor Destino. Il personaggio è destinato a comparire in Avengers: Doosmday, in arrivo nelle sale a maggio 2026, e che vedrà i fratelli Anthony e Joe Russo ancora una volta alla regia.

Sui social, RDJ ha postato una serie di scatti con la tunica verde e la maschera del personaggio, entrambi indossati durante il suo arrivo a sorpresa nella Sala H e ha così commentato il suo tanto atteso ritorno nell'Universo Marvel:

"Nuova maschera. Stessa missione."

Da anni, i fan speravano in un ritorno di RDJ nel MCU e lo stesso attore non ha mai nascosto di essere profondamente legato all'universo creato dai Marvel Studios e di cui ha fatto parte fin dal primo Iron Man (2008). Di recente, in occasione della sua vittoria agli Oscar come Miglior attore non protagonista con il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer, aveva dichiarato:

"È una parte troppo integrante del mio DNA. Quel ruolo mi ha scelto. E guarda, dico sempre, ‘Non scommettere mai e poi mai contro Kevin Feige’. È una scommessa persa. Lui vincerà sempre"