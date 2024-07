Deadpool: Come il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman dimostra che quello di Robert Downey Jr è fattibile

News Cinema

A detta del presidente dei Marvel Studios, il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman spiana la strada anche a Robert Downey Jr e a tutti i precedenti supereroi del MCU.

Secondo Kevin Feige, il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman suggerisce il possibile ritorno anche di Robert Downey Jr. Si vocifera che l’ex interprete di Iron Man sia in lizza per il ruolo di Dottor Destino, ma il presidente dei Marvel Studios ha preferito non soffermarsi sul dettaglio, semplicemente commentando la possibilità di rivedere l’attore nell’universo Marvel. Il suo Iron Man è uno dei personaggi preferiti in assoluto dai fan, ma il suo sacrificio in Avengers: Endgame ha reso definitivo il suo addio. Nell’universo Marvel alle prese con il Multiverso niente è impossibile, motivo per cui anche Kevin Feige è aperto ad ogni possibilità.



Deadpool & Wolverine: "Venire insieme è difficile", un Nuovo Trailer in Italiano del Film - HD

Il ritorno di Wolverine spiana la strada ad Iron Man e Captain America, per Kevin Feige

Più volte è stato affrontato il possibile ritorno di personaggi che hanno già salutato l’MCU come il Captain America di Chris Evans e l’Iron Man di Robert Downey Jr. Kevin Feige è convinto che, dopo Wolverine, chiunque potrebbe essere coinvolto nell’universo Marvel. Ciò che conta è trovare la chiave giusta affinché il loro ritorno abbia senso. Intervistato da DiscussingFilm, il presidente dei Marvel Studios ha precisato come Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine abbia reso possibile tutto questo:

Ciò che conta è la chiave, no? Trovare un modo che non danneggi quanto accaduto prima e che risulti ugualmente grandioso. Abbiamo cercato di trovare la chiave giusta per Wolverine negli ultimi due anni. Quindi, cosa potrebbe succedere? Vedremo. Siamo molto orgogliosi di aver capito come fare con Wolverine. Penso che l’apparizione di Hugh Jackman nel ruolo da protagonista in Deadpool & Wolverine sia una grande dimostrazione che si può fare, se si presta la massina attenzione.

In Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman interpreta una variante del Wolverine che il pubblico ha apprezzato negli anni. Ciò ha favorito il ritorno dell’attore, che non voleva danneggiare l’eredità del personaggio dopo l’addio in Logan – The Wolverine. Stesso discorso varrebbe anche per Chris Evans e Robert Downey Jr? Tempo fa è stato proprio Kevin Feige a sottolineare di non avere alcun interesse a modificare gli eventi di Avengers: Endgame e che quel finale non sarebbe stato alterato. Al tempo stesso, il Multiverso offre varie alternative e lo stesso Robert Downey Jr ha ammesso di essere interessato ad una nuova parentesi nel MCU, qualora avesse senso.