Deadpool 3, Ryan Reynolds spiega perché Hugh Jackman ha accettato

News Cinema

Deadpool 3 arriverà al cinema nel novembre 2024: rivedere Hugh Jackman nei panni di Wolverine era un sogno non solo dei fan, ma anche di Ryan Reynolds, che ha spiegato come siano riusciti a convincerlo dopo Logan.

Rimasto a lungo nel mistero, immerso nelle preoccupazioni dei fan per un Deadpool 3 in mano alla Disney, il terzo film dedicato a Wade Wilson è diventato uno dei più attesi, grazie al coinvolgimento di Hugh Jackman, ancora nei panni di Wolverine. Chiacchierando con ET Canada, Ryan Reynolds ha raccontato come abbiano convinto Jackman a tornare nei panni del suo personaggio più popolare, dopo il drammatico sipario di Logan. Leggi anche Deadpool 3 - Arriva la conferma ufficiale, Morena Baccarin tornerà nei panni di Vanessa

Ryan Reynolds: Hugh Jackman in Deadpool 3? Questione di tempistiche

Ryan Reynolds sembra sempre più felice degli stessi fan, quando parla del ritorno di Wolverine alias Hugh Jackman in Deadpool 3, nelle sale dal novembre 2024, per la regia di Shawn Levy e la temuta produzione Marvel Studios / Disney. Dobbiamo ancora verificare se la promessa libertà del divieto ai minori sarà garantita fino in fondo dalla nuova committenza, ma nel frattempo Ryan ha spiegato quanto gli sia costato convincere Hugh Jackman a rialzare un sipario abbassato con Logan. Insistenza, tempi giusti, una prospettiva interessante per Hugh.

È stato divertente, lui e io siamo davvero entusiasti. Erano dieci anni che volevamo farlo. Quest'opportunità arriva adesso forse nel momento migliore. [...] Io non ho mai smesso di provarci. L'ho molestato come una piattola per tanti anni. Io credo nel potere delle tempistiche giuste... secondo me ora era pronto. [...] Penso che quello che gli abbiamo prospettato sia stato abbastanza diverso dal personaggio che conosce e che si è lasciato alle spalle, gli dà qualcosa di completamente nuovo da interpretare, qualcosa che non vede l'ora di fare.