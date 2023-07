Deadpool 3, i nuovi scatti dal set mostrano il conflitto con Wolverine e un possibile richiamo a Loki

News Cinema

Le nuove foto dal set di Deadpool 3 non solo hanno rivelato il nuovo costume di Wolverine, ma anche uno scontro tra i due e un possibile richiamo a Loki.

Wolverine e Deadpool sono destinati a scontrarsi sul set del terzo film. Tempo addietro Ryan Reynolds e Hugh Jackman avevano già messo in guardia i fan, anticipando il rapporto conflittuale tra i due personaggi ora confermato dai primi scatti trapelati dal set che mostrano anche i costumi di scena. Wolverine indossa il suo costume giallo, mentre Deadpool è fedele al total red. E se i primi scatti trapelati celassero anche un altro indizio? E se si collegassero a Loki?

Deadpool 3, i nuovi scatti dal set mostrano il conflitto con Wolverine: dov’è il collegamento con Loki?

A quanto pare il terzo film sull’antieroe sboccato di Ryan Reynolds ha deciso di giocare a carte scoperte, mostrando un primo scatto ufficiale dal set del film con protagonisti proprio Deadpool e Wolverine. Come riporta ComicBook, pare che gli Studios abbiano deciso di mostrare quello scatto perché altre immagini sono diventate virali online e provenienti proprio dal set. Negli scatti in questione possiamo notare Deadpool e Wolverine lottare animatamente, con Ryan Reynolds ben fissato all’imbracatura per poter volteggiare più agevolmente. Da tempo sappiamo che Deadpool 3 permetterà all’antieroe sboccato di unirsi ufficialmente all’universo Marvel. Di conseguenza non dovrebbe stupire un primissimo collegamento con l’MCU. E se questi primi scatti celassero un indizio su Loki?





Deadpool vs Wolverine from ‘DEADPOOL 3’. pic.twitter.com/DySoDaLFW7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 10, 2023

La teoria in questione punterebbe soprattutto sulla location scelta per lo scontro animato tra Wolverine e Deadpool. I due si azzuffano in uno scenario desertico che potrebbe essere lo stesso di The Void, un luogo alla fine del tempo dove la Time Variance Authority spedisce ciò di cui vuole sbarazzarsi. Nella Serie TV sul dio dell’inganno, il Vuoto è stato mostrato nella prima stagione e ha incluso non solo diverse varianti di Loki (e la versione rana di Thor), ma anche alcuni luoghi come la torre della Qeng Enterprises. Negli scatti trapelati dal set di Deadpool 3, invece, i due personaggi si azzuffano davanti ad un logo caduto della 20th Century Fox, studio che ha realizzato i precedenti film Deadpool e X-Men ed è stato poi assorbito dalla Disney. Un collegamento diretto a Loki aiuterebbe non solo Deadpool ad integrarsi ufficialmente nell’MCU, ma anche a rientrare nell’attuale Fase 5 alle prese con il Multiverso, che potrebbe anche giustificare l’arrivo di Wolverine.