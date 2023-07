Deadpool 3, dal set arriva la prima foto con Ryan Reynolds e Hugh Jackman!

News Cinema

Hugh Jackman ha diffuso un primo scatto ufficiale dal set di Deadpool 3 con Ryan Reynolds. Vediamo Hugh nei panni di un Wolverine... dal gusto cromatico classico!

C'è ancora da aspettare il maggio 2024 per vedere in sala Deadpool 3 con Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un tandem Deadpool - Wolverine che i fan Marvel hanno sognato per anni: proprio Hugh ci viene in aiuto, addolcendo l'attesa postando la prima foto ufficiale dal set del film di Shawn Levy, il primo capitolo della saga realizzato per i Marvel Studios.





Our first look at Ryan Reynolds and Hugh Jackman suited up as Deadpool and Wolverine in #Deadpool3.



via @VancityReynolds pic.twitter.com/8XuGKMkTc8 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 10, 2023

Deadpool 3, Ryan Reynolds e Hugh Jackman nella prima foto sul set

Deadpool 3 è al momento in produzione, per un'uscita collocata nel maggio 2024, e dal set giunge questo primo scatto ufficiale. La foto incapsula perfettamente lo spirito da buddy movie che il film vuole avere. Come sappiamo si svolgerà in una timeline alternativa a quella che vedeva Wolverine morire in Logan del 2017, in modo tale da fornire a Hugh Jackman una chiave interpretativa diversa, cosa alla quale Ryan Reynolds ha tenuto molto: la tuta gialla del personaggio si rifà direttamente alle sue origini editoriali, risalenti alla metà degli anni Settanta.

Al momento non si conoscono dettagli della trama del lungometraggio, il primo di Deadpool dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney, quindi il primo a far parte del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios (Fase 5, per la precisione). Si sa comunque che nel cast ci saranno Morena Baccarin (Vanessa), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), più il grande ritorno recentemente annunciato di Jennifer Garner nei panni della sua Electra. L'ultima stesura è stato scritta a dieci mani da Reese & Wernick (già autori dei precedenti), Zeb Wells, Reynolds e Shawn Levy, che sta anche dirigendo il film. Leggi anche Deadpool 3 - Jennifer Garner tornerà nei panni di Elektra