Deadpool 3, Hugh Jackman e gli allenamenti per il gran ritorno

Hugh Jackman ha spiegato quanto gli stiano pesando gli allenamenti per tornare Logan in Deadpool 3, al fianco di Ryan Reynolds... tutta fatica per una buona causa, come spiega.

Deadpool 3 si girerà nel 2023 per un'uscita nel novembre 2024, così Hugh Jackman, che riprende il ruolo di Wolverine a cinque anni di distanza da Logan (per intercessione del Multiverso), sta cercando di tornare in perfetta forma per essere all'altezza del ricordo del suo massimo fulgore. Classe 1968, l'attore al podcast di Empire ha spiegato cosa comporti alla sua età... ma anche perché valga la pena non perdere l'occasione. Per una "buona" causa. Leggi anche Deadpool 3 - Hugh Jackman sul rapporto fra Wolverine e Wade Wilson: "Si odiano a vicenda"

Deadpool 3, gli allenamenti di Hugh Jackman per picchiare Ryan Reynolds

Il Wolverine che vedremo in Deadpool 3 di Shawn Levy, con Ryan Reynolds come sempre mattatore, non è quello crepuscolare che Hugh Jackman interpretò in Logan nel 2017. Questa volta Jackman, grazie alla provvidenziale "magia" del Multiverso, può tornare nei panni del Wolverine in forma che ricordavamo dai film degli X-Men targati Fox. Hugh ha accettato la sfida e ha spiegato a Empire cosa significhi essere all'altezza delle aspettative dei suoi tanti fan (e dei fan del personaggio).

Adesso è molto più difficile. Faccio otto rappresentazioni alla settimana in questo periodo [è a Broadway con "The Music Man", ndr], quindi sollevo pesi soltanto tre volte a settimana. Ma tornerò a farlo una o due volte al giorno non appena finisco, tra un mese. E avrò sei mesi per prepararmi, ho sempre lo stesso approccio ogni volta. Voglio essere al massimo, nella forma migliore di sempre, più che mai in grado di fare di tutto. Ora ho semplicemente l'incentivo di poter accoppare Ryan Reynolds ogni giorno.