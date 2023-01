Deadpool 3, cosa ne pensa Ryan Reynolds di un numero musicale nel film con Wolverine

News Cinema

Ryan Reynolds si è sbottonato sulla possibilità di inserire un numero musicale durante lo svolgimento di Deadpool 3 insieme a Wolverine.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno dimostrato entrambi di avere un talento canoro. Il primo ha recitato di recente in Spirited – Magia di Natale, film in cui ha potuto allenare le corde vocali. Il secondo, invece, ha accompagnato tutta la colonna sonora di The Greatest Showman dimostrando di non temere il musical. Allora perché non inserirlo anche in Deadpool 3? Il terzo film con protagonista l’antieroe vestito di rosso ha già scelto Wolverine come compagno di viaggio, restituendo ai fan degli X-Men un pezzo fondamentale che aveva appeso gli artigli al chiodo nel 2017. Ma Wolverine e Deadpool potrebbero esibirsi in un numero musicale? A rispondere è Ryan Reynolds.



Deadpool 3, in arrivo un numero musicale?

Il terzo film di Deadpool permetterà all’antieroe di Ryan Reynolds di inoltrarsi ufficialmente nell’universo Marvel. Al suo fianco ci sarà anche Wolverine, in arrivo dal franchise degli X-Men e interpretato ancora una volta da Hugh Jackman. La sua presenza potrebbe destare qualche perplessità, considerando il finale di Logan – The Wolverine. Ma l’attore ha garantito che quel finale non verrà intaccato da Deadpool. Considerando le dinamiche del Multiverso attualmente in corso nell’MCU, è possibile che il Wolverine presentato in questo film possa essere una sua variante o che abbia semplicemente viaggiato nel tempo. Tuttavia si tratta di un’ipotesi: al momento la trama del film è top secret. Riflettendo sulla possibilità di un numero musicale, Ryan Reynolds ha cercato di dare una risposta ai microfoni di Deadline, senza nascondere una punta d’incertezza mista ad ironia.

Non saprei. Avrei problemi a cantare mentre sto facendo i gargarismi con il sangue. Non so, vedremo.

Mancano pochi mesi all’inizio delle riprese del trequel e al momento nessun dettaglio è trapelato, se non appunto la presenza di Wolverine. In che modo però il più famoso degli X-Men sarà coinvolto nella trama non è dato sapere. Deadpool 3 dovrebbe approdare al cinema nel 2024 e, in vista delle riprese, Hugh Jackman ha spiegato di dover affrontare un lungo e duro allenamento fisico per riprendere il ruolo archiviato circa sei anni fa. Ma si concederà un numero musicale con il suo nemico sullo schermo?