Deadpool 3, era questa la trama pensata alla Fox? La suggerisce Ryan Reynolds.

Ormai Deadpool 3 sarà inserito nel Marvel Cinematic Universe, ma qual era la trama di Deadpool 3 prima dell'acquisizione della Fox da parte di Disney? Ryan Reynolds lo ha rivelato in un tweet di cui non sappiamo se possiamo sul serio fidarci: il più burlone degli attori di Hollywood rivela una chicca sul più burlone dei supereroi Marvel. L'unico motivo per cui potremmo credere allo "scoop" del goliardico Ryan è il suo inserimento in un messaggio davvero serio, che promuove con un hashtag la campagna canadese Bell Let’s Talk, sull'apertura verso i problemi mentali e il loro trattamento.



It’s critical to have open, honest and healthy discussions around mental health. By retweeting #BellLetsTalk you can make a difference. In case that’s not enough, before Disney bought Fox, Deadpool 3 was gonna be a road trip between Deadpool and Logan. Rashomon style. For real.