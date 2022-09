DC FanDome, l'evento per i fan DC è cancellato nel 2022

News Cinema

La Warner Bros Discovery ha annunciato che, com'era ormai prevedibile, nel 2022 non ci sarà l'evento per i fan DC FanDome, ma l'uscita di Black Adam a ottobre è confermata. La promozione degli altri titoli avverrà diversamente.

Siamo ormai a settembre ed è arrivata una conferma non del tutto inaspettata: il DC FanDome, l'evento partito nel 2020 durante il quale la Warner Bros aggiornava i fan dal vivo sul programma audiovisivo DC Comics, nel 2022 non si farà. Queste inversioni di rotta spaventano sempre gli appassionati, già disorientati dalla cancellazione di Batgirl e da altri slittamenti. La strategia sembra però rientrare nel contenimento dei costi della nuova gestione Discovery... Leggi anche Batgirl cancellato, non uscirà né al cinema né in streaming, decisione shock dalla Warner Bros.

Cancellato il DC FanDome, Black Adam in arrivo, promozione altrove