David Lynch pubblica un nuovo corto sul suo canale YouTube

Il David Lynch Theatre si conferma il posto più interessante da visitare online in questi ultimi mesi. Il corto, apparso ieri, si inititola The Adventures of Alan R., e dura 90 lynchianissimi secondi.

Previsioni del tempo, lavori di bricolage, video vecchi e nuovi, perfino gli auguri a Sir Paul McCartney: il David Lynch Theatre, canale YouTube messo su dal regista americano durante i lunghi mesi di lockdown, è stato ed è il posto più interessante, eccitante e spiazzante da visitare online mentre il mondo continua a fare i conti con la pandemia di Covid-19.

A confermarlo è arrivata, nella notte, la pubblicazione di un nuovo cortometraggio inedito di David Lynch, che si intitola The Adventures of Alan R., e che dura 90 lynchianissimi secondi. L'Alan R. del titolo è, con tutta probabilità, un riferimento diretto a Alan R. Splet, sound designer che ha lavorato con Lynch la prima volta in un corto del 1970, The Grandmother, e poi in film come Eraserhead, The Elephant Man, Dune e Velluto blu, contribuendo in maniera determinante a quella che definiamo "l'estetica di Lynch".

The Adventures of Alan R.: il nuovo cortometraggio di David Lynch

Nelle scorse settimane, al David Lynch Theatre hanno fatto il loro debutto anche The 3Rs, corto che Lynch realizzò per la Viennale del 2011, e un altro corto inedito, The Story of a Small Bug.

Continuando poi con i bollettini meteo e con la serie What is David Working on Today, Lynch ha poi anche preso a pubblicare numerosi episodi di quel fenomenale progetto che era Rabbits, diventato invisibile online dopo la chiusura del vecchio sito ufficiale di Lynch. Speriamo invece il David Lynch Theatre non chiuda mai i battenti.