David Lynch: in vendita per 15 milioni di dollari la storica proprietà dove il grande regista viveva e lavorava

Ha destato scalpore e anche un po' di malinconia la notizia che la splendida proprietà di David Lynch sulle Hollywood Hills, che comprende la Johnson House, dove il regista lavorava e viveva, è in vendita. Ecco le immagini e le reazioni.

Sta destando molto scalpore tra i fan la notizia che la proprietà immobiliare di David Lynch, a Los Angeles, un grandioso complesso di edifici in cui il grande e compianto regista viveva e lavorare, sia stata messa in vendita ("così presto", commenta qualcuno) dalla famiglia, ad un prezzo di 15 milioni di dollari. Non appena sono apparse online le immaginoi del luogo in cui Lynch montava i suoi film e in alcuni casi (Strade perdute) li girava, dove creava le sue opere d'arte, sviluppava le sue foto, faceva le sue previsioni del tempo e comunicava col mondo, moltissimi si sono rammaricati, dicendo che il luogo sarebbe dovuto diventare un museo dedicato al regista, anche se probabilmente gli oggetti a lui appartenuti non faranno parte della vendita (ma del resto una cospicua parte è già andata all'asta a giugno). Ovviamente non possiamo sapere i motivi per cui la famiglia vuole vendere un luogo a lui tanto caro: forse troppi ricordi, o la difficoltà di mantenere un simile mausoleo. Si tratta infatti di una proprietà enorme. i cui dettagli vi sveliamo qua sotto, dove potete anche vedere le immagini di un luogo davvero lynchiano, nell'architettura e nell'arredamento.

In cosa consiste il David Lynch's Compound, in vendita per 15 milioni di dollari

La proprietà di David Lynch sulle Hollywood Hills si trova al 7017 di Senalda Drive e sorge su un'estensione di oltre 10.000 metri quadrati. Comprende sette edifici, tra cui la casa vera e propria, conosciuta come Johnson House, progettata mel 1963 da Lloyd Wright (figlio del grande architetto Frank Lloyd Wright), con una piscina e una dependance aggiunte nel 1991 da Eric Lloyd Wright. Nella casa c'è uno studio in stile brutalista, utilizzato nel citato Strade Perdute e per la produzione e il montaggio dei film di Lynch, con una sala di proiezione inclusa. Oltre al corpo principale, la proprietà comprende una casa a due pianti per ospiti, un monolocale e diverse altre unità. Nella didascalia del post di Trussarchive rivolto alla David Lynch Foundation si legge: "la proprietà è piena dei lavori in legno e metallo di Lynch e mischia l'architettura e la sua pratica in modo da farla sembrare un'estensione dei suoi film. Da Mulholland Drive a Twin Peaks: il ritorno, qui è dove gran parte del suo lavoro ha preso forma. Gli agenti immobiliari hanno detto di sperare che il prossimo proprietario conservi il carattere di questo spazio. La questione è se un nuovo acquirente la proteggerà come un archivio vivente o la ristrutturerà facendone un'altra residenza di pregio. Quindici milioni è il prezzo, ma quello che in realtà viene venduto è un frammento di storia del cinema". Chissà, non resta che sperare che il prossimo proprietario sia un milionario ammiratore di David Lynch.