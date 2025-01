David Lynch: l figli chiedono di ricordarlo con una meditazione collettiva il 20 gennaio, giorno del suo compleanno

News Cinema

Il 20 gennaio David Lynch avrebbe compiuto 79 anni. Purtroppo ci ha lasciato prima e i figli chiedono di unirsi domani in una meditazione collettiva per ricordarlo.

Pochi giorni dopo la morte di David Lynch (a detta di molti, gli incendi di Hollywood avrebbero peggiorato repentinamente il suo enfisema, ma non esiste conferma medica dell'ipotesi), la famiglia, che ne aveva annunciato la dipartita lo scorso 16 gennaio, richiedendo il rispetto della privacy, torna sui social in un messaggio firmato dai figli, per chiedere di ricordare il padre con dieci minuti di meditazione collettiva il 20 gennaio, quando il geniale regista avrebbe compiuto 79 anni, nel post sottostante:

David Lynch, il nostro amato papà, è stato un faro di creatività, amore e pace. Lunedì 20 gennaio - in quello che sarebbe stato il suo 79esimo compleanno - vi invitiamo tutti ad unirvi a noi in una meditazione di gruppo mondiale alle 12 pm PST (le 21 da noi, ndr) per 10 minuti. Uniamoci, dovunque ci troviamo, per onorare la sua eredità, diffondendo pace e amore nel mondo. Per favore prendetevi questo tempo per meditare, riflettere e inviare positività all'universo. Grazie per far parte di questa celebrazione della sua vita. Con affetto, Jennifer, Austin, Riley e Lula Lynch.

Chi sono i figli di David Lynch

David Lynch, giovanissimo, dalla moglie Peggy Reavey ha avuto la primogenita, Jennifer Lynch, che oggi ha 56 anni e fa la regista. Dalla seconda moglie, Mary Fisk, ha avuto invece il figlio Austin Jack, 42 anni. Nel 1992 la sua montatrice, Mary Sweeney, gli ha dato il figlio Riley, mentre nel 2009 Lynch si è sposato per la terza volta con l'attrice Emily Stofle, con cui era in attesa di divorzio al momento della morte. Da lei ha avuto la minore, Lulu Boginia, che ha 12 anni, ben 44 meno della primogenita.