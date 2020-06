David Lynch: a cosa sta lavorando il grande regista americano?

News Cinema

Sul suo nuovo canale YouTube, il regista di capolavori come Mulholland Drive e Twin Peaks aggiorna (quasi) quotidianamente i suoi fan sui suoi progetti. Che sono, a dir poco, sorprendenti.

A quanto pare David Lynch appartiene a quel nutrito gruppo di persone che - beate loro - hanno utilizzato questi mesi di quarantena per dare libero sfogo alla loro creatività e ai loro hobby più o meno espliciti, e che utilizzano internet e i social per raccontare al mondo ciò che hanno realizzato.

Come già vi avevamo raccontato qualche settimana fa, il regista di Velluto Blu, Mulholland Drive e Twin Peaks ha aperto durante il lockdown un nuovo canale YouTube, chiamato David Lynch Theatre, nel quale non solo ha ripreso quel vecchio pallino che aveva di fare il bollettino del meteo dell'area di Los Angeles, e postato un video d'animazione del 2015 intitolato Fire (Pozar), ma dove ora potete trovare aggiornamenti su quello su cui sta lavorando.

Questa nuova serie di video si chiama proprio What Is David Working On Today?, ovvero "a cosa sta lavorando David oggi".

Ma, con scorno dei fan che potrebbero aspettarsi nuovi copioni, nuovi corti, progetti per una nuova, ventilata stagione di Twin Peaks, i video postati da Lynch sul suo canale YouTube ufficiale lo mostrano impegnato in banali (?) attività di bricolage domestico come quelle di un pensionato qualsiasi (?).

A voi il piacere di scopriere di cosa si tratta.

What Is David Working On Today?: ecco i video che mostrano i progetti di Lynch durante il lockdown