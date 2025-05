News Cinema

Dangerous Animals: il trailer ufficiale dello shark movie (con serial killer) di Sean Byrne

Il regista australiano di apprezzati horror come The Loved Ones e The Devil’s Candy affronta a modo suo uno dei sottogeneri più amati dal pubblico di tutto il mondo: quello dei film con gli squali. Ecco trailer e trama di Dangerous Animals, che verrà presentato tra pochi giorni a Cannes.