Damson Idris nel cast del film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula 1

L'atteso sport movie ambientato nel mondo della Formula 1, prodotto - fra gli altri - da Apple e Lewis Hamilton, ha trovato il suo protagonista, Damson Idris.

Uno dei progetti più attesi dell'anno - lo sport movie ambientato nel mondo della Formula 1, con Brad Pitt - ha finalmente trovato il suo protagonista. Ad affiancare la star di Hollywood sarà infatti il giovane Damson Idris - noto al grande pubblico per la serie tv Snowfall.

Formula 1 - La trama dello sport movie con Brad Pitt e Damson Idris

Il misterioso progetto - attualmente privo di un titolo ufficiale - sarà prodotto da Apple Studios ed è quindi probabile che debutterà direttamente in streaming sulla piattaforma Apple TV+ - anche se la tematica affrontata e la presenza di Brad Pitt potrebbe assicurare al lungometraggio una data d'uscita cinematografica. Nel team produttivo figura poi lo stesso Pitt - con la sua Plan B Entertainment, di recente coinvolta nel controverso biopic Blonde -, il campione della Formula 1 Lewis Hamilton - che ha fondato la casa di produzione Dawn Apollo - e il veterano Jerry Bruckheimer, che ha sviluppato il progetto insieme al regista, Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion, Top Gun: Maverick, Spiderhead).

Brad Pitt vestirà i panni di un pilota - vecchia gloria della Formula 1 - che decide di tornare in pista come mentore di un giovane campione, ottenendo un'ultima opportunità di riscatto come suo compagno di squadra. Damson Idris - che interpreterà il protagonista - è stato scritturato dopo mesi di incontri, audizioni e test alla guida. Apple ha infatti ottenuto i diritti del lungometraggio nel 2022, quando ancora non era stato individuato l'attore che avrebbe interpretato il giovane pilota. Bruckheimer e Kosinski si sono quindi occupati personalmente del processo di selezione ed hanno valutato una dozzina di attori prima di ingaggiare Idris, il quale ha dovuto quindi dimostrare le proprie capacità di guida, dal momento che dovrà girare molte scene ambientate durante alcune corse automobilistiche. Pare, infatti, che il regista voglia limitare al minimo l'uso degli effetti speciali - come già accaduto per Top Gun: Maverick - girando quante più scene possibili "dal vero". Una scelta che, nel caso del blockbuster con Tom Cruise, si è rivelata vincente - la pellicola è stata candidata a ben sei premi Oscar, vincendo nella categoria miglior sonoro. Brad Pitt, reduce da un anno d'oro - nel 2022 ha preso parte a ben tre progetti, Lost City, Bullet Train e Babylon -, è quindi pronto ad impegnarsi in un'altra grade sfida della sua carriera, affiancato da un giovane star in ascesa, alla ricerca del proprio riconoscimento. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sul lungometraggio di Joseph Kosinski, nell'attesa di scoprire la data d'inizio riprese o una finestra di rilascio.