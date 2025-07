News Cinema

Dall'horror estivo a L'Agente Segreto trionfatore a Cannes: le novità Filmclub Distribuzione

Si consolida la struttura di Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures, una realtà che ha presentato le sue novità al cinema per il prossimo semestre con anticipazioni per l'anno prossimo a Ciné giornate di cinema. Le vediamo insieme, in attesa del brasiliano L'agente segreto pluripremiato a Cannes.