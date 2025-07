Dall'estate con Jurassic World al teaser solo in sala dell'Odissea di Nolan: presentate le prossime novità Universal

News Cinema

L'annuncio a sorpresa del primo teaser dell'Odissea di Nolan, sono nelle sale e da oggi, ha concluso col botto la presentazione del listino novità dei prossimi sei mesi di Universal a Riccione, in apertura di Ciné - Giornate di cinema 2025. Ne parliamo con la direttrice marketing Giorgia Di Cristo.

Un annuncio a sorpresa, giunto alla fine della presentazione che ha aperto Ciné di Riccione, giornate di cinema. Universal Pictures International Italy ha infatti detto che a partire da oggi, solo ed esclusivamente al cinema, a conferma dell'amore di Nolan per la sala, verranno presentate le prime immagini, un teaser trailer della sua Odissea, girata anche in Italia, a un anno dall'uscita nelle sale prevista per il 16 luglio 2026.

Ma non solo, Universal parte forte con un'estate solida, all'insegna ritorno dell'universo a ritmo di dinosauro di Jurassic World, che torna con La rinascita e la nuova protagonista Scarlett Johansson. In attesa dei brividi horror e dell'animazione di Troppi cattivi 2, ma anche di un gran finale atteso, quello di Downton Abbey e di molto altro. Di cui parliamo insieme alla direttrice marketing Giorgia Di Cristo in questa intervista video.