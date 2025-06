Da John Wick a Ballerina: Keanu Reeves passa il testimone a Ana De Armas

News Cinema

Dopo 4 film John Wick inaugura una versione al femminile dell'assassino assetato di vendetta. Lo spin-off Ballerina promette di soddisfare le aspettative dei fan che tanto hanno apprezzato questa saga action. L'atteso film è al cinema da oggi, 12 giugno, con 01Distribution.

È lo sceneggiatore Derek Kolstad che bisogna ringraziare se esiste l'universo cinematografico di John Wick, ma è il destino ad aver fatto recapitare nelle mani dei due veterani stuntman coordinator David Leitch e Chad Stahelski il copione del primo film. A rendere unica questa saga è stato proprio l’approccio artigianale all’azione che i due registi hanno voluto usare per garantire il massimo realismo di combattimenti, inseguimenti e sparatorie. Insieme al loro team di tecnici e stuntman hanno ridefinito lo standard delle coreografie nei film d’azione americani. I quattro capitoli della saga mostrano un’evoluzione continua nella regia, firmata soltanto da Stahelski dal secondo film in poi (che compare come unico regista anche sul primo per una questione legata al sindacato americano dei registi che ha concesso solo a uno dei due di essere accreditato). Le scene acrobatiche si sono fatte sempre più ambiziose, girate spesso con lunghi piani sequenza e il coinvolgimento diretto di Keanu Reeves nelle coreografie, riducendo al minimo l’uso di controfigure.

John Wick: la rinascita artistica di Keanu Reeves

Il primo film del 2014 ha introdotto il personaggio di John Wick, un ex sicario ritiratosi dalla scena criminale, costretto a tornare in azione dopo che un gangster uccide il suo cane, ultimo regalo della defunta moglie. Questo pretesto, che cataloga di fatto la storia nel sottogenere del "revenge movie", ci permette di conoscere un mondo criminale strutturato, con regole rigide, in cui esiste una mitologia su tribù e sette di assassini di diverse fazioni e una catena di hotel usata come zona neutrale. Il successo inaspettato del film ha dato vita a un franchise che ha riportato riacceso la passione per l'action fatto di coreografie e realismo, con un limitato uso di CGI.

Al contempo, Keanu Reeves ha conosciuto una vera e propria rinascita artistica. Dopo anni di ruoli meno interessanti, rispetto al picco raggiunto con il personaggio di Neo in Matrix, l’attore ha trovato nel personaggio di John Wick una nuova identità rinvigorendo la sua figura di eroe del cinema d'azione. Abbiamo visto nel film la sua dedizione al ruolo e i video con gli estenuanti allenamenti per riprendere confidenza con le armi da fuoco, le arti marziali e la guida sportiva. Il suo impegno ha restituito credibilità e fisicità al personaggio, diventando la chiave di volta della saga. Il viso silenzioso e sofferente di John Wick, un personaggio intenso ma di poche parole, è diventato istantaneamente parte della nuova iconografia del cinema del XXI secolo.

Dalla quadrilogia di John Wick nasce lo spin-off Ballerina

Dieci anni e quattro film dopo, la saga si espande andando a cercare una versione femminile di John Wick. A parte la serie prequel The Continental che con tre episodi ha cercato di raccontare le origini dell'hotel per assassini, il primo spin-off cinematografico è Ballerina, dal 12 giugno nei cinema italiani, con 01Distribution. L'attrice Ana de Armas assume le sembianze della giovane killer Eve Macarro, cresciuta all’interno della stessa "accademia" che si intravede nei film precedenti. L'addestramento alle letali tradizioni della Ruska Roma la prepara per soddisfare la sua, ovviamente personale, sete di vendetta legata a un trauma infantile. Il progetto, diretto da Len Wiseman, stringe un patto virtuale con i fan della di John Wick promettendo di mantenere intatto lo stesso stile visivo e coreografico.

La storia di Ballerina si inserisce a livello narrativo tra gli eventi di John Wick 3 - Parabellum e John Wick 4. Il personaggio di Eve Macarro faceva in effetti un'apparizione nel terzo film, ma era interpretato dalla ballerina di danza classica Unity Phelan. Oltre a Keanu Reeves, che ritorna con un spazio minore, giusto per fare gli onori di casa, il film riporta sullo schermo Ian McShane, nei panni di Winston, il carismatico direttore del Continental di New York, una figura spesso in bilico tra alleato e antagonista. Al suo fianco troviamo il compianto Lance Reddick, scomparso nel 2023 a 60 anni, l'elegante e affabile concierge Caronte. Rivedremo anche Anjelica Huston nel ruolo di direttrice della scuola di ballerine/assassine. Per i nuovi ruoli, Ballerina si concede anche il lusso di ingaggiare attori di chiara fama ed esperienza come Norman Reedus, Gabriel Byrne e Anne Parillaud.