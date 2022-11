Da Black Panther Wakanda Forever a A Quiet Place, Lupita Nyong’o nello spin-off Day One

News Cinema

Lupita Nyong’o, tra poco in sala con Black Panther Wakanda Forever, sarà la protagonista di A Quiet Place: Day One, spin-off della serie sull'invasione degli alieni non in grado di vedere... ma con un ottimo udito.

Tra poco rivedremo Lupita Nyong’o in Black Panther: Wakanda Forever, ancora nel ruolo di Nakia, ma l'attrice ha già messo a segno un nuovo bel colpo: sarà infatti la protagonista di A Quiet Place: Day One, lo spin-off della saga fantahorror ideata da John Krasinski, che sta comunque lavorando separatamente sul suo terzo capitolo. Leggi anche Black Panther Wakanda Forever, i cinecomic non sono arte? Risponde Lupita Nyong'o

A Quiet Place Day One, la protagonista è Lupita Nyong’o