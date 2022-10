Black Panther Wakanda Forever, i cinecomic non sono arte? Risponde Lupita Nyong'o

News Cinema

Lupita Nyong'o, ancora interprete di Nakia in Black Panther: Wakanda Forever, esprime un'opinione sulle frequenti polemiche riguardanti i cinecomic, in particolare i film dei Marvel Studios: stanno ammazzando l'arte del cinema?

Il 9 novembre 2022 arriva al cinema l'atteso Black Panther: Wakanda Forever, chiusura della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: un Black Panther 2 che farà a meno del compianto Chadwick Boseman, celebrato da tutto il cast anche nella storia stessa ideata dal regista Ryan Coogler. Tra gli attori e le attrici c'è naturalmente Lupita Nyong'o alias Nakia, che discutendo con Hollwyood Reporter ha detto la sua su una questione annosa: i cinecomic sono arte, sono cinema a tutti gli effetti? Leggi anche Black Panther Wakanda Forever, come l'ha affrontato il regista Ryan Coogler

Black Panther 2, Lupita Nyong'o sulla diatriba dei cinecomic: sono arte? Sono cinema?

Lupita Nyong'o, premio Oscar per 12 anni schiavo ma apprezzata anche in Noi di Jordan Peele, stava chiacchierando con Hollywood Reporter dell'imminente Black Panther: Wakanda Forever, quando la conversazione ha toccato un dibattito che dura da qualche anno: è vero, come dicono Martin Scorsese e altri registi, che i cinecomic non sono vero cinema, non sono arte, ma al massimo una sottospecie di parchi a tema? La risposta dell'attrice è piuttosto elegante:

Diventa una cosa un po' filosofica domandarsi cosa sia l'arte e quale scopo abbia. Credo che l'arte giochi un ruolo nel toccare le persone che ne fanno esperienza, e un sacco di gente è toccata dalla Marvel. Il fatto che tu sia toccato dalla Marvel è meno importante che io sia toccata da Picasso? [...]

Per me, per essere culturalmente e artisticamente prosperosi come esseri umani, dobbiamo avere opzioni. In Kenya lo zucchero era zucchero, fosse di canna o bianco. Vieni qui e c'è un'intera sezione del supermercato dedicata allo zucchero. Con diversi tipi di zucchero. È un simbolo di prosperità, avere opzioni. Personalmente amo un bel film Marvel, ma questo non mi fa passare la voglia di vedere piccoli film incentrati su personaggi. Credo nella lotta per far sì che quelli non muoiano, perché c'è una cosa che vogliamo sempre, il privilegio definitivo: la scelta.