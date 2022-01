Da Beetlejuice a Thelma & Louise: I migliori film in streaming interpretati da Geena Davis

News Cinema

Una delle attrici-icona degli anni '80 e '90 compie oggi 66 anni. Cinque film in streaming per ricordare il periodo d'oro della sua carriera.

Vogliamo celebrare oggi il talento cristallino e l’eleganza vagamente surreale di Geena Davis, attrice premio Oscar che compie oggi 66 anni. Anche se la sua “stagione” è durata più o meno soltanto un decennio, l’attrice ha lasciato un segno indelebile nel cinema americano contemporaneo. Lanciata da Sydney Pollack che l’ha voluta svampita e sexy attrice di contorno un Tootsie, la Davis ha da quel momento collaborato con molti dei più grandi autori degli anni ‘80 e ‘90, come chiaramente dimostrano i cinque film in streaming scelti per renderle omaggio. Ecco dunque il meglio della carriera variegata di un’attrice che negli ultimi anni avremmo voluto vedere molto più spesso sul grande e piccolo schermo. Buona lettura.

La mosca (1986)

Nel capolavoro horror di David Cronenberg la Davis interpreta una giornalista che vuole scrivere un articolo sullo scienziato Jeff Goldblum, salvo poi innamorarsene. Ma la metamorfosi è dietro l’angolo…La mosca è prima di tutto un dramma umano sulla presunzione di poter controllare la scienza e rimanerne invece sopraffatto. Grande progressione narrativa per un film splendido, disturbante nell’estetica ma impossibile da abbandonare. Personaggi magnifici, interpretazioni sontuose. Con il supporto di John Getz. Oscar per il trucco di Chris Walas. Grande cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Turista per caso (1988)

Il dramma venato di ironia diretto dal grande sceneggiatore Lawrence Kasdan regala alla Davis il ruolo di una deliziosa addestratrice di cani che finisce per diventare anche maestra di vita del protagonista William Hurt. Turista per caso è un piccolo grande film sulle avversità della vita e l'importanza degli affetti veri. A chiudere il triangolo sentimentale c'è poi la grande Kathleen Turner. Quattro nomination all’Oscar tra cui miglior film e adattamento. Arriva la statuetta per la Davis come attrice non protagonista. Strameritata. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film

Chiamata da Tim Burton a interpretare la giovane donna deceduta prematuramente insieme al marito Alec Baldwin, Geena Davis deve liberarsi dei nuovi inquilini della sua casa e chiama lo spirito pasticcione e folle Michael Keaton. Beetlejuice - Spiritello porcello è una girandola di trovate cinematografiche senza precedenti, un gioiello di fantascienza nera che possiede momenti horror e un’estetica funambolica. Oscar per il trucco. Nel cast anche una giovanissima Winona Ryder e la grande Catherine H’Hara. Film spassoso, grosso successo di pubblico.Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Thelma & Louise (1991)

Il film che proietta le due protagoniste Geena Davis e Susan Sarandon nella storia del cinema contemporaneo. Un road movie straordinariamente girato da Ridley Scott, un viaggio nell’anima e nella psicologia tormentata di due donne che si ribellano a una società maschilista e violenta. Thelma & Louise è un film con un cuore pulsante e un’estetica formidabile. Con un ottimo Harvey Keitel come non protagonista. E un finale da leggenda. Oscar per la sceneggiatura, nomination per la regia e le due attrici. Indimenticabile. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Eroe per caso (1992)

Chiudiamo con un lungometraggio che non ha avuto il successo che meritava ma rimane un gioiello di commedia di costume. Diretto dal sempre serafico Stephen Frears, Eroe per caso è una satira corrosiva sul potere mediatico che vede protagonista un grande Dustin Hoffman piccolo criminale che salva molte persone da un disastro aereo, compresa Geena Davis. Una commedia alla Frank Capra che invece si fa velenosa e imprevedibile. Con Andy Garcia e Chevy Chase. Da recuperare assolutamente. Dallo sceneggiatore di Blade Runner e Gli spietati. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.