Da attori a registi: Cortellesi, Albanese e Castellitto guidano le novità Vision dei prossimi mesi

Un'estate piena e un autunno all'insegna del cinema italiano e di attori protagonisti dietro la macchina da presa. In occasione di Ciné 2023, l'amministratore delegato Massimiliano Orfei ci presenta le novità targate Vision Distribution dei prossimi mesi.

Una sorprendente Paola Cortellesi, per la prima volta dietro la macchina da presa, con un film in bianco e nero che promette risate amare, C'è ancora domani, oltre al ritorno di Pietro Castellitto e di Antonio Albanese. Film diversi, all'insegna del cinema italiano, ma anche di quello internazionale come l'atteso Priscilla di Sofia Coppola. A partire da un'estate densa di uscite come I peggiori giorni di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo.

Massimiliano Orfei, amministratore delegato, ci racconta le uscite di Vision Distribution presentate a Ciné giornate estive di cinema di Riccione.