Da 5 Bloods: intervista video fra Vietnam e Black Lives Matter ai fratelli del film di Spike Lee per Netflix

Delroy Lindo, Norm Lewis, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr, sono i fratelli protagonisti di Da 5 Bloods di Spike Lee che abbiamo intervista in video conferenza dall'America per parlare dell'atteso film arrivato per Netflix Original.

Il loro legame è speciale, quasi mistico, nato durante la terribile esperienza della guerra in Vietnam e vivo ancora oggi, quando si ritrovano nel paese asiatico modernizzarto di oggi. Non si vedono da tempo, ma i Da 5 Bloods hanno un compito particolare, trovare i resti del quinto di loro fratelli, morto in combattimento e vera anima del gruppo. Il film di Spike Lee, come al solito, parla di oggi, delle stesse strade d'America in cui si manifesta e si risponde alla violenza, non solo del Vietnam. Black Lives Matter è uno slogan evocato anche in questo atteso film di Netflix Original, che avrebbe dovuto accompagnare fuori concorso la presidenza di giuria di Lee al Festival di Cannes.

La guerra che per gli afroamericani non finisce mai, l'esperienza di lavorare insieme in questo film torrenziale, è al centro delle interviste video che abbiamo realizzato con i Bloods, i fratelli, i protagonisti: Delroy Lindo, Clarke Peters e poi Norm Lewis e Isiah Whitlock Jr.

