Da 5 Bloods: da salvatore a cattivo, intervista a Jean Reno sul film con al centro le guerre che non finiscono

Immancabile accento francese abbiamo incontrato Jean Reno su Da 5 Bloods di Spike Lee film sul Vietnam ma in realtà sulla guerra anche di oggi nelle strade USA.

Immancabile accento francese, Jean Reno sembra catapultato da un'era coloniale scomparsa decenni fa, in Da 5 Bloods di Spike Lee. Panama, tanto lino, e l'aria di chi ha fatto del Vietnam casa e bottega, costantemente impegnato in affari più meno loschi, l'importante è che siano redditizi.

Abbiamo incontrato l'attore transalpino più internazionale, fin dai tempi di Leon, che negli Stati Unite è di casa, vivendo a New York. La persona ideale per parlare, non solo del film, ma anche delle tematiche molto attuali che ne sono al centro, fino ad arrivare alle strade americane di queste settimane, piene di manifestanti, di tutti i colori, che urlano "Black Lives Matter".

Ecco la nostra video intervista a Jean Reno per Da 5 Bloods.