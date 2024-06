Cult Killer: ecco il trailer italiano del thriller con Antonio Banderas e Alice Eve

News Cinema

Al cinema l'11 luglio con Notorious Pictures questo film che vede l'attore spagnolo nei panni di un detective privato e l'inglese in quelli di una sua allieva. Ecco trailer, poster e trama di Cult Killer.

Arriva nei cinema italiani l'11 luglio, distribuito da Notorious Pictures, un nuovo thriller interpretato da una coppia cinematografica inedita: quella formata da Antonio Banderas e Alice Eve. Il film si intitola Cult Killer, e la trama La trama vede Banderas nei panni di un detective privato che, assieme a una sua allieva (Eve), finisce per essere coinvolto in un caso assai intricato quando cerca di fermare un serial killer che pare aver preso di mira una famiglia molto ricca; famiglia che pare avere degli oscuri segreti nel suo passato. Tra sorprese continue e flashback del passato, i protagonisti di questa storia si troveranno ad affrontare anche i propri demoni personali, come eroi imperfetti sempre in bilico tra il bene e il male.

Il film è stato sceneggiato da Charles Burnley e diretto da Jon Keeyes (The Survivalist), e oltre ai due citati protagonisti vede coinvolti nel cast Shelley Hennig, Paul Reid, Olwen Fouéré, John Wollman, Matthew Tompkins, Patrick Buchanan e Kim DeLonghi.

Ecco qui di seguito il trailer e il poster italiani ufficiali di Cult Killer, che prima di arrivare al cinema sarà protagonista di un'anteprima italiana al Filming Italy Sardegna Festival.



Quando un rinomato investigatore privato viene ucciso, la sua allieva prende in carico il caso. Man mano che l’indagine porta a galla la verità, lei è costretta a un'alleanza pericolosa con l’assassino per scoprire i loschi segreti che la città nasconde e portare giustizia alle sue vittime.