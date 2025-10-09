CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma

News Cinema

Un luogo storico per il cinema italiano riaprirà i battenti e diverrà la lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Centro Sperimentale di Cinematografia, grazie alla partnership stretta con Netflix, che contribuità a finanziare.

Una partnership unica nel suo genere permetterà la riapertura di un cinema, e non un cinema qualsiasi: il Cinema Europa di Roma, il luogo in cui il 20 settembre del 1905, centoventi anni fa, si è svolta la prima proiezione pubblica del primo film narrativo realizzato in Italia: La presa di Roma diretto da Filoteo Alberini. Protagonisti di questa partnership sono Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, la più antica scuola di cinema d’Europa, e Netflix, la società del più grande servizio d’intrattenimento in streaming al mondo.

L'accordo e la riapertura sono stati annunciato oggi nel corso di una congerenza stampa che si è aperta con un intervento video del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e che si è svolta presenza della Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo e del Co-CEO di Netflix Ted Sarandos.

Grazie a questo accordo il Cinema Europa, chiuso oramai da anni dopo la pandemia, prenderà di nuovo vita e, al termine di una serie di lavori di ristrutturazione, diventerà lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Centro Sperimentale di Cinematografia: la prima sala del CSC entro le mura della città. L’obiettivo della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che si occuperà della gestione e della programmazione della sala, è quello di ridare nuova vita ad uno spazio che diventi luogo di riferimento per le attività di diffusione culturale della Cineteca Nazionale e per i progetti degli allievi della Scuola Nazionale di Cinema, i nuovi talenti del futuro. Netflix contribuirà alle spese di ristrutturazione ed esercizio della sala, e collaborerà con il Centro Sperimentale di Cinematografia su una varietà di iniziative e progetti culturali e di formazione che troveranno nel Cinema Europa la loro casa, oltre ad utilizzare lo spazio per ospitare proprie iniziative ed eventi speciali, di natura non commerciale e in linea con lo spirito del progetto.

Questa la dichiarazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli:

“Questa intesa tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e Netflix rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato e tra tradizione e innovazione. Un accordo a beneficio della crescita professionale dei giovani talenti e della promozione della cultura cinematografica italiana nel mondo. Netflix manifesta una particolare sensibilità e attenzione per l’Italia attraverso la produzione di film, serie tv e documentari in grado di raccontare la nostra Nazione. Il Ministero guarda con favore e incentiva in tutti i modi possibili queste iniziative che rafforzano il legame tra formazione, industria e creatività, contribuendo alla vitalità e al rinnovamento del settore audiovisivo nazionale”.

Gabriella Buontempo ha aggiunto:

“Siamo felici con questa iniziativa di sostenere la riapertura di una sala storica romana come L’Europa dotandoci di una sala cinematografica per la Cineteca Nazionale e per la Scuola Nazionale di Cinema entro le mura, e di poter creare un polo culturale sia di Formazione che di valorizzazione del patrimonio cinematografico. Una sinergia artistica con Netflix, a cui siamo grati.”

Ted Sarandos ha commentato:

“Siamo estremamente entusiasti di avviare una collaborazione unica con il Centro Sperimentale di Cinematografia, una delle scuole più prestigiose al mondo, che parte con la riapertura dello storico Cinema Europa a Roma. Per noi, questo progetto rappresenta molto più della ristrutturazione di un edificio. Significa offrire alla comunità creativa italiana un luogo dove riunirsi, condividere idee e imparare; dove onorare i classici, accogliere le voci e le storie audaci di oggi e coltivare la prossima generazione di cineasti. Nel celebrare il decimo anniversario di Netflix in Italia, questa nuova collaborazione rappresenta il nostro costante impegno verso l’industria audiovisiva locale e la nostra volontà di garantire che la magia del racconto per immagini italiano continui ad affascinare il pubblico per le generazioni a venire”.