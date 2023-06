Coup de Chance: il trailer originale del cinquantesimo film di Woody Allen

News Cinema

Atteso come il cinquantesimo film di Woody Allen ma anche il primo girato in francese e interamente a Parigi, ecco il trailer originale di Coup de chance che arriverà in Italia distribuito da Lucky Red.

Nonostante le sterili polemiche che accompagnano ultimamente ogni film di Woody Allen, o forse proprio per questo, non vediamo l'ora che arrivi nelle sale il cinquantesimo film del regista newyorkese, Coup de Chance, il primo girato in francese, interamente a Parigi e con un cast locale. Sarebbe ancora più entusiasmante poterlo vedere in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, prima che arrivi nelle sale francesi, il 27 settembre, mentre ancora non è nota la data di uscita italiana per Lucky Red.

Siamo ora in grado di mostrarvi le primissime immagini, il trailer originale di Coup de Chance, che in italiano suona come Colpo di fortuna, anticipato come un thriller con atmosfere alla Match Point. I protagonisti sono Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein.