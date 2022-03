Corro da te, la libertà di raccontare le cose come sono. Pierfrancesco Favino e Miriam Leone diretti da Riccardo Milani

News Cinema

Corro da te è una commedia romantica sulla disabilità ma soprattutto sul cinismo della nostra epoca. Parlano Riccardo Milani, il regista, e i due protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Una storia d’amore. Corro da te è soprattutto una commedia romantica che incontra la durezza della disabilità, remake del francese Tutti in piedi. In sala dal 17 marzo distribuito da Vision, è diretto da Riccardo Milani, con la coppia di protagonista composta da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Gianni (Pierfrancesco Favino) è un cinquantenne, anzi di anni ne ha 49, come tiene a precisare. Ricco, sportivo, single incallito e seduttore seriale. È disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, e per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotell, questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile. Ma quando incontra Chiara (Miriam Leone) la scommessa di sedurla raggiunge una dimensione ancora più estrema.

Un film che racconta la civiltà del nostro tempo, ha detto il regista incontrando la stampa, “che purtroppo spesso si esprime attraverso un modello di società che seleziona e coltiva la bellezza fisica, aspirando ad una comunità in cui sono tutti belli e tutti in salute. E quando salute e bellezza vengono meno si rimane fuori. Corro da te si concentra sui lati peggiori del paese, il peggior italiano possibile, con la sopita speranza che da qualche parte della sua testa, come delle persone che rappresenta, ci sia della positività. E una persona che riesce a tirarglielo fuori è Chiara, che gli fa fare un bel giro, fino a diventare una persona leggermente diversa. Già dopo i primissimi giorni di riprese c’era sul set una sensazione di grande complicità. E questo credo sia avvenuto anche per il tipo di storia e di temi che andavamo a raccontare e a mettere in scena”

Così descrive il suo personaggio Favino. “Il cinismo del personaggio è rappresentativo in quanto molto diffuso, solo spinto all’eccesso. Non ho mai avuto problemi a interpretare un personaggio negativo. Penso che nella disabilità talvolta il cinismo sia mascherato da ipercorrettismo o pietismo, cosa che questo film non è mai. La cosa migliore è raccontare le cose come sono, l’ho imparato dai disabili che ho avuto la fortuna di conoscere. Il protagonista è un narcisista ossessionato dal successo e la paura di invecchiare, come tipico della nostra società. Con grande garbo il film parla della capacità che abbiamo di guardare al di là di quello che siamo. Mi sembra una cosa particolarmente attuale."

Violinista e tennista in carrozzina, Chiara ha richiesto un lavoro scrupoloso di preparazione a Miriam Leone. “Si ha spesso la leggerezza di pensare che una commedia la si possa fare con la mano sinistra. Invece Riccardo ci ha tenuto per mano chiedendo di indagare una condizione al cento per cento. Ho preso lezioni di tennis tutte le settimane mentre ero sul set di Diabolik. Mi ha spronato tantissimo a superare dei limiti. I ragazzi mi hanno insegnato tante cose, come siamo pieni di barriere architettoniche che non notiamo neanche. C’è sempre qualcosa di noi nell’altro, dal vicino di casa a un familiare. Non sapevo giocare a tennis in carrozzina, all’inizio era un limite che pensavo di non riuscire a superare. Ma una campionessa come Giulia Capocci mi ha insegnato a farlo. C’è un grande equivoco da secoli, che la forza sia rappresentata dall’aggressività e dal valore fisico. Un personaggio come Chiara dimostra come la forza sia un sorriso. La sua intelligenza sta nel non giudicare e capire l’altro. L’amore abbraccia il difetto dell’altro e non glielo fa notare, abbracciando il diverso. Speriamo di regalare momenti di distensione per far concedere una risata alle persone, in questo momento così difficile.”

Una società in cui i termini pietismo e buonismo si usano da qualche anno ormai con disprezzo, come ha dichiarato Milani. “Il risultato è che non abbiamo un briciolo di pietà e siamo tutti più cattivi. Questo film cerca di raccontare una umanità che fa finta che non ce ne sia un’altra. Spero sempre ci sia una possibilità, amando così tanto questo paese, pur con tante delusioni. Ho cercato solo una credibilità di messa in scena e in questo l’aiuto dei ragazzi disabili è stato enorme. Con una feroce ironia su sé stessi che ci ha fatto perdere ogni freno. I non vedenti ci dicevano ‘non perdiamoci di vista’. Un ragazzo senza una gamba avevano un profilo Facebook dal nome ‘un ragazzo in gamba’.”

“Mi sono divertito tantissimo”, ha aggiunto Pierfrancesco Favino, “grazie alla licenza di parlare in maniera molto aperta. Gianni prova eccitazione quando non è sé stesso e incontra una persona che è sempre sé stessa. Queste piccole cose confermano una grande intelligenza di scrittura, che rendendo Corro da te non solo una commedia leggera ma anche un film di raro equilibrio. Sono stato anche io una persona che detto un sacco di cretinate per conquistare le persone. C’è un Gianni in ognuno di noi. Una memoria ormai involontaria è quella che rimanda ai grandi guasconi della storia del nostro cinema. Ho amato tutti i difetti del mio personaggio. Riccardo Milani crea sempre una condizione di festa sul set, la libertà di chiamare le cose con il loro nome, in un’epoca di ipercorrettismo e greenwashing come questo. Penso sia un film liberatorio, sarei molto felice se i disabili si trovassero rappresentati da quello che abbiamo tentato di dire.”