Constantine 2, lo stato del progetto spiegato dal regista Francis Lawrence

Il regista Francis Lawrence, in promozione per il nuovo Hunger Games, spiega quale sia lo stato del progetto del Constantine 2 con Keanu Reeves. Una situazione complessa si è sbloccata.

Da quando a febbraio la Warner Bros. ha sciolto le riserve su Constantine 2, i fan non solo del personaggio ma soprattutto di Keanu Reeves sono in comprensibile fibrillazione: quanto tempo manca a rivederlo sullo schermo? Il regista Francis Lawrence, che firmò l'originale, in questi giorni impegnato con la promozione di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente (dal 15 novembre al cinema), non ha potuto fare a meno di rispondere a Gamespot a una domanda sullo stato del progetto. Leggi anche Constantine 2 diventerà realtà, parola della Warner Bros.

Costantine 2, il regista Francis Lawrence: "Ora abbiamo il controllo, spero che sarà vietato ai minori"

Strano e piacevole caso fu per la Warner Bros. il primo Constantine (2005): l'horror basato sul fumetto Hellblazer di Delano-Ennis-Ridgway targato Vertigo/DC, costato 100 milioni di dollari, ne portò a casa 230.890.000 (fonte Boxofficemojo). Non un rapporto costi/ricavi straordinario per una major, ma chiunque capiva che, per la sua successiva popolarità di film culto, quel singolo exploit poteva diventare una saga lucrativa. Nel febbraio 2023 quello che i fan chiedevano ormai da diciotto lunghi anni si è profilato all'orizzonte, però gli scioperi a Hollywood (degli sceneggiatori prima, degli attori tuttora) hanno rallentato di nuovo il sogno. Ma prima dello stop c'era già qualcosa di concreto? Come ha spiegato il regista Francis Lawrence purtroppo non del tutto, anche perché negli anni c'erano state difficoltà legali. Ecco le sue parole:

Naturalmente Constantine 2 è stato bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori, e abbiamo dovuto fare un bel po' di acrobazie per riprendere il controllo del personaggio, perché altri avevano preso il controllo della roba Vertigo. Ora il controllo l'abbiamo noi. Keanu, Akiva Goldsman [lo sceneggiatore, ndr] e io abbiamo cominciato a definire la storia che verrà, ma ci devono essere altri incontri come quello, il copione non è stato ancora scritto. Speriamo comunque davvero di fare Constantine 2 e di farne anche una vera versione vietata ai minori.